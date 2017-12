Alexandru Arsinel, dus de urgenta la spital

Alexandru Arsinel a fost dus de urgenta, ieri, la un spital din Bucuresti. Actorul, in varsta de 78 de ani, este internat la Spitalul Universitar din Capitala. El ar fi acuzat dureri toracice.

Reprezentantii institutiei au confirmat ca acesta se afla in Unitatea de Primiri Urgente de acolo. Totodata, ei au precizat ca, la cererea lui Arsinel, nu pot oferi detalii despre starea sa de sanatate. Actorul a fost profund afectat de moartea Stelei Popescu, colega lui de scena. Aceasta a murit pe 23 noiembrie, in urma unui accident vascular cerebral. “Nu ne vine a crede la nimenea. Este o mare drama pentru toti cei care au iubit-o, dar pentru mine va dati seama…”, a declarat Alexandru Arsinel, la moartea celei cu care a lucrat timp de 39 de ani. Anul trecut actorul a trecut prin nu mai putin de cinci operatii la coloana, iar in vara anului 2013 a suferit un transplant de rinichi la Institutul de Urologie si Transplant Renal (IUTR) din Cluj. La momentul respectiv, interventia a iscat un scandal de amploare, dat fiind faptul ca actorul a ocolit lista de asteptare. Arsinel a urcat ultima oara pe scena vineri, cand a jucat alaturi de Luminita Anghel si Monica Anghel intr-un spectacol gazduit de Teatrul de Revista „Constantin Tanase“, institutie al carui director este. De asemenea, in perioada 29 noiembrie-4 decembrie, actorul a paricipat la un turneu in Spania, unde trebuia sa-i fie alaturi si Stela Popescu.