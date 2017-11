Alexandru Arsinel: Cristina Stamate, “ne-a parasit alergand s-o prinda din urma pe Stela”

Inceputul saptamanii a adus o noua veste grea indeosebi pentru familia Teatrului de Revista, greu lovita zilele trecute de plecarea din aceasta lume a Stelei Popescu.

De aceasta data buna ei prietena si colega, Cristina Stamate, a plecat dintre cei vii, dupa ce in ultimele zile fusese internata la Floreasca, starea sa fiind in tot acest timp una delicata.

Dupa ce deunazi rostea un mesaj cu glasul gatuit de lacrimi, la capataiul Stelei Popescu, de aceasta data directorul Teatrului “Constantin Tanase”, Alexandru Arsinel, a evocat-o pe colega lor, Cristina Stamate, despre care a marturisit, intr-o interventie telefonica la TVR1, ca a fost “o camarada si o prietena extraordinara (….) isi dadea sufletul pentru colegii ei, un om deosebit si o partenera de exceptie”. “A disparut o alta mare actrita a noastra, Cristina Stamate, care de vreun an si ceva sufera cumplit si este in permanenta “clienta” unor spitale din Bucuresti. (…) Ne-a parasit alergand s-o prinda din urma pe Stela. Doua stele ale Revistei romanesti au disparut asa, intr-o clipa”, spune actorul Alexandru Arsinel.