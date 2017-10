Alexandra Maria Lara salveaza lumea cu Gerard Butler

Romanca Alexandra Maria Lara imparte genericul cu Gerard Butler, Andy Garcia si Ed Harris in super-productia americana “Geostorm: Pericol global”, o pelicula exploziva, care imbina un scenariu catastrofal cu efecte vizuale impresionante, dar are si un mesaj serios despre felul cum tratam planeta. Alexandra interprezeaza rolul unui astronaut care conduce o statie spatiala si care se indragosteste de Jack (Butler).

Filmul a avut premiera la Los Angeles si va intra in cinematografele de la noi la sfarsitul saptamanii. Gratie unui sistem de sateliti, putem sa ne controlam vremea. Aceasta este premisa filmului “Geostorm”, a carui actiune se petrece intr-un viitor destul de avansat tehnologic incat oamenii risipesc furtunile inainte sa apuce sa provoace pagube. Problema este ca satelitii care se ocupa de asta incep sa dea erori si planeta este lasata la voia unor fenomene meteo de o violenta nemaivazuta. Gerard Butler joaca rolul inginerului trimis pe orbita sa rezolve problema satelitilor, in timp ce fratele lui, interpretat de Jim Sturgess, investigheaza ipoteza unei conspiratii la nivel inalt. Gerard Butler, actor: ”E divertisment pur si e o placere sa-l vezi. Dar fara indoiala ca, atunci cand il vezi, are si un mesaj despre faptul ca trebuie neaparat sa avem grija de planeta, pentru ca nu se simte prea bine”.