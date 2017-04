Alexander Adamescu a dat lovitura

Tribunalul din Londra a suspendat analiza cererii Romaniei de extradare a lui Alexander Adamescu, fiul omului de afaceri Dan Grigore Adamescu, decedat in inchisoare, in luna ianuarie 2017.

Intr-un dosar disjuns din cel al tatalui, Alexander Adamescu are pe numele sau un mandat de arestare preventiva, fiind acuzat de dare de mita. Dar, surpriza, instanta londoneza a suspendat analiza cererii Romaniei de extradare, ca urmare a unei decizii ICSID, organismul international care judeca cazurile de arbitraj in investitii, creat de Banca Mondiala. In decizia respectiva, ICSID recomanda Romaniei sa retraga sau sa suspende mandatul european de arestare emis pe numele lui Alexander Adamescu si solicitarea asociata de extradare. Aparatorii omului de afaceri sustin ca acesta ar fi o victima a „persecutiilor politice” si ca mandatul de arestare ar fi fost emis abuziv, doar pentru a impiedica procesul de la ICSID, inceput dupa ce Alexander Adamescu si compania The Nova Group NV au dat in judecata statul roman, in decembrie 2015. In 26 mai 2016, instanta suprema din Romania a decis definitiv arestarea preventiva in lipsa a lui Alexander Adamescu, in dosarul in care este acuzat ca, impreuna cu tatal sau, omul de afaceri Dan Adamescu, a dat mita 15.000 de euro si 23.000 de lei judecatorilor Ion Stanciu si Elena Roventa, de la Tribunalul Bucuresti, pentru solutii favorabile in dosare de insolventa.