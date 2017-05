Alerta! Vin tornadele!

Meteorologii de la AccuWeather au emis un avertisment de vreme rea in unele parti din Europa de Est si din Peninsula Balcanica, inclusiv in Romania.

Potrivit specialistilor, in aceasta saptamana sunt asteptate cateva zile de furtuni puternice insotite de fulgere si ploi torentiale. Astfel, sunt asteptate cateva zile de furtuni cu trasnete si ploi din nordul Greciei spre Polonia, Belarus si vestul Ucrainei. Vremea cea mai rea urmeaza sa afecteze insa Serbia, vestul Romaniei, Ungaria, estul Slovaciei si sud-vestul Ucrainei. Din cauza cantitatilor mari de precipitatii exista riscul aparitiei inundatiilor, iar rafalele puternice de vant pot duce la intreruperi ale alimentarii cu energie electrica. Cele mai puternice furtuni vor fi capabile sa produca grindina si chiar tornade. “Cea mai mare amenintare va fi dupa-amiaza si seara. Cel mai mare risc pentru tornade se va extinde din nord-estul Serbiei pana regiunea de frontiera a Ungariei si Romaniei”, a spus meteorologul Tyles Roys. Potrivit acestuia, orasele cele mai afectate vor fi Belgradul, Timisoara si Budapesta.

In mai, vreme buna

In mai, temperaturile medii lunare vor fi, in general, apropiate de normele climatologice, cu exceptia regiunilor nordice si centrale, unde se vor situa, local, sub aceste norme. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru ultima luna de primavara este de 14,9 grade Celsius, fiind luati in calcul parametrii monitorizati in intervalul 1981 – 2010. In ceea ce priveste valorile termice medii, specialistii ANM estimeaza, in perioada analizata, temperaturi de pana la 18 grade Celsius in Banat, Crisana, Muntenia si Dobrogea, respectiv de pana la 16 grade Celsius in Transilvania si Oltenia.