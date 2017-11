Alerta maxima! Traficul aerian din Europa ar putea fi paralizat total

Cel mai inalt vulcan din Islanda este gata “sa explodeze” in orice moment, provocand un mega nor de cenusa care ar putea paraliza – din nou! – traficul aerian in Europa.

Geologii au avertizat ca o eruptie imensa pe Bardarbunga – un vulcan aflat sub cel mai mare ghetar din Islanda, la o altitudine de 2.000 de metri – este iminenta dupa ce zona a fost lovita de patru cutremure saptamana trecuta, de 3,9, 3,2, 4,7, respectiv 4,7 pe scara Richter. Expertul vulcanolog Páll Einarsson a avertizat ca aceste cutremure inseamna ca Bardarbunga se pregateste in mod clar pentru o eruptie masiva. Totul vine la o distanta de 7 ani dupa ce vulcanul islandez Eyjafjallajökull a produs pe continent cea mai mare criza aeriana de la razboi incoace. S-a estimat ca, din cauza norului de cenusa lansat de Eyja, 1,2 milioane de calatori pe zi n-au mai putut urca in avioane, iar companiile aeriene au pierdut 200 de milioane de dolari pe zi. Ultima eruptie a vulcanului Bardarbunga a avut loc in 1910, dar cea mai importanta s-a consumat in 1477, cand a produs cea mai mare scurgere de lava din ultimii 10.000 de ani de pe Terra.