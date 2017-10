ALERTA IN SUA! Isis va detrona 9/11!

Seful Securitatii Nationale din SUA, Elaine Duke, a declarat ca liderii temutei orgnizatii teroriste ISIS planuiesc un atac de proportii mai mari decat tragedia din 11 septembrie 2001.

Acestia organizeaza o nou lovitura aviatica prin care sa deturneze mai multe avioane, astfel incat numarul victimelor sa fie mai mare ca niciodata. Seful Securitatii Nationale din SUA a declarat ca atentatele orchestrate pana in prezent au fost doar diversiuni pentru a distrage atentia de la ceea ce se intampla de fapt. Atacurile cu arme albe si explozii au fost realizate cu scopul de a-si mentine activi membrii gruparilor, dar mai ales pentru a produce panica printre oameni. Elaine Duke a declarat ca sefii gruparilor teroriste pregatesc un atentat asemanator cu cel din 11 septembrie 2001. „Organizatile teroriste, fie ca este vorba de ISIS sau de alte grupari, vor sa creeze panica la nivel global, asa cum au facut pe 11 septembrie 2001. Ei vor sa deturneze mai multe avioane pline cu pasageri pentru a mari numarul victimelor”, a declarat Elaine Duke. „Pana atunci, acestia trebuie sa isi pastreze notorietatea, dar in acelasi timp si veniturile. Cum altfel sa poata face aceste lucruri daca nu prin diverse atentate menite sa instaureze frica in randul oamenilor”, a subliniat Duke.