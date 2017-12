ALERTA! Iarna loveste nemilos Europa

Valul de ninsori si de frig afecteaza tarile din vestul Europei, drumuri fiind blocate in Marea Britanie, zboruri anulate, iar mai multe competitii sportive amanate. Evident, frontul atmosferic avanseaza inspre inima continentului, facandu-si loc si spre noi.

In Anglia, ninsorile si zapada de 20 de centimetri au dus la blocarea unor drumuri, la locuinte lipsite de electricitate si la intarzierea unor zboruri de pe mai multe aeroporturi. In Belgia a fost declansat codul portocaliu de polei, fiind afectate provinciile Liège, Namur si Luxembourg. Alerta prevede ca traficul va fi extrem de periculos, astfel ca lumea este sfatuita sa dea dovada de prudenta si rabdare. Din cauza ninsorii sunt posibile intarzieri pe principalul aeroport din Bruxelles, dar si probleme in traficul tramvaielor si metrourilor. In Franta, 22 de departamente se afla sub cod portocaliu pentru risc de ninsoare, polei, vant si avalanse. In Olanda, sunt mai multe drumuri inchise din cauza ninsorii si a poleiului, meciul Feyenoord – Olanda fiind amanat. Si in Germania, meciul dintre FC Koln si Eintracht Frankfurt a fost amanat din cauza ninsorilor abundente.