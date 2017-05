ALERTA! Iarna loveste din nou!

ANM a emis o informare meteorologica care spune ca vremea se raceste, iar la munte precipitatiile vor fi mixte.

Meteorologii avertizeaza ca pana marti, la ora 23, vor fi perioade de timp, indeosebi pe parcursul dupa-amiezelor si al serilor, in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului si cu aspect de vijelie si, pe arii restranse, vor fi caderi de grindina. Potrivit meteorologilor, in zonele de deal si de munte, precum si in sudul, estul si centrul tarii, cantitatile de apa vor depasi local 15 – 20 de litri pe metrul patrat, dar izolat cantitatile de apa vor fi de 40 – 50 de litri pe metrul patrat. Informarea arata ca in noaptea de marti spre miercuri si in cursul zilei de miercuri vremea va deveni rece, temporar va ploua in jumatatea de sud-est a tarii, la munte precipitatiile vor fi mixte, iar dimineata, mai ales in nordul si centrul tarii, local se va produce bruma.