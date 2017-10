Alerta FMI: Vom fi prajiti!

„Vom fi fripti si prajiti la gratar” daca lumea nu va reusi sa ia „decizii critice” in fata amenintarii schimbarii climatice, a profetit directorul general al Fondului Monetar International, Christine Lagarde, in timpul unei conferinte economice organizate in Arabia Saudita.

Daca nu vom aborda aceste probleme, vom intra intr-un viitor intunecat in urmatoarii 50 de ani, a adaugat sefa FMI la conferinta din capitala Riad, facand referire la Acordul de la Paris, unde s-a prezentat un plan de actiune pentru limitarea incalzirii globale “mult sub 2°C”, cu incepere din 2020. In ceea ce priveste Statele Unite, presedintele Donald Trump a decis, in luna iunie, sa retraga tara din Acordul de la Paris, motivand ca economia ar fi dezavantajata, mai ales ca actualul acord nu este destul de dur si cu India si China, doi mari poluatori mondiali. „Cred ca este o greseala, pentru SUA si pentru planeta noastra”, a declarat atunci Emmanuel Macron, in timp ce mari companii americane – Apple, General Electric, ExxonMobil, Ford, Facebook, Microsoft – au avertizat ca retragerea din acordul de la Paris va afecta grav Statele Unite. 159 de tari au semnat acordul de la Paris, in afara de Statele Unite, singurele tari care nu respecta intelegerea sunt Nicaragua si Siria.