Alerta de securitate la Paris, in plina desfasurare a scrutinului prezidential (VIDEO)

Un situatie care a pus in miscare o parte din fortele care asigura securitatea in Paris, in ziua in care se desfasoara cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, a dus la evacuarea temporara a esplanadei din zona Muzeului Luvru, unul dintre cele mai cunoscute edificii situate in inima capitalei Frantei.

Conform france24.com, masura a fost luata din ratiuni de siguranta. Mai exact pentru a se face unele verificari. Inca nu se cunosc foarte multe detalii cu privire la motivele pentru care s-a luat aceasta decizie, insa ce se stie este faptul ca jurnalistii aflati in zona au parasit-o, pana la lamurirea situatiei.

Trebuie spus ca, din cate noteaza presa franceza, tocmai aceasta esplanada a fost aleasa de catre candidatul centrist Emmanuel Macron pentru a se adresa multimii, dupa aflarea primelor rezultate ale turului secund al alegerilor.

sursa foto: captura youtube

loading...