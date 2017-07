Alerta aviatica falsa. Autorul apelului care a pus pe jar autoritatile din Iasi, amendat

Barbatul care a pus in alerta zeci de efective de interventie pentru situatii de urgenta din judetul Iasi, anuntand ceea ce parea a fi posibila cadere a unui avion, s-a ales cu o amenda.

Cel care a pus pe jar o armata de oameni, seara trecuta, dupa ora 22, anuntand la numarul unic de urgenta 112 un posibil incident in care ar fi fost implicat un avion a fost identificat. Conform purtatorului de cuvant al IPJ Iasi – citat de observator.tv – este vorba despre un barbat in varsta de 60 de ani, din satul iesean Macaresti. Care, in urma episodului de noaptea trecuta s-a ales cu o amenda de 1.000 de lei, pentru “alerta falsa”.

Apelul a declansat activarea unui Plan Rosu de interventie, ceea ce a insemnat scoaterea pe teren, catre locul indicat, a zeci de salvatori, cu ambulante si masini de politie, pentru a ajuta eventualele victime. Abia dupa circa trei ore salvatorii au parasit zona.

