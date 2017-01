Alde Iohannis, inghesuiti cu zeci de dosare

Ultimele declaratii ale lui Sebastian Ghita fac sa se zbarleasca pielea pe mine. Dragul de Klaus este luat prizonier de Florian Coldea si Codruta Kovesi. Vai de pacatele mele, cand? Cum? Unde? Se da in direct sau l-au luat deja? Aoleu, ce-am pierdut! Si cica asta n-ar fi tot. Bietul de el nu poate scoate o vorba, caci i-ar fi frica de dosarele care i se fac doamnei Carmen.

Am aruncat, asa, un ochi peste mai multe legi si nu prea e bine. Nu e bine deloc chiar. Direct sau fara sa stie, Carmen Iohannis a cam facut-o de oaie. Turcana, tigaie sau merinos, depinde ce i-a stat prin preajma.

Iisus si-a dus mana la ochi

Cea mai nasoala dintre acuzatii se refera la abuz de putere. E greu de crezut, dar este adevarat. Invetigatiile au dovedit ca, in urma cu ceva timp, l-a cunoscut pe inocentul Iohannis, pe atunci un timid in exces, pe care l-a fermecat urgent si cu fustele prea scurte, si cu picioarele ei. L-a cucerit? Pe dracu’! L-a rupt in doua cu puterea ei de seductie. Ce putere, cat abuz! Fapta grea, pedeapsa mare. Ba chiar si un abuz de incredere pare a se concretiza. A profitat de virginitatea lui gastronomica si de reactiile lui intarziate si i-a varat pe gat ciorba de perisoare, de bietul Iohannis nu stie nici acum gustul tuslamalei cu mujdei, iar pana sa protesteze el oala era deja spalata. Lucrurile nu se opresc aici, caci zvapaiata Carmen este acuzata si de un atentat la siguranta nationala, fiind la un pas sa compromita definitiv relatiile diplomatice ale Romaniei cu Iisus. Teofil, patriarhul grec ortodox al Ierusalimului, poate depune oricand marturie ca, atunci cand Carmen Iohannis s-a asezat pe scaun si si-a expus profund picioarele, in Biserica Sfantului Mormant, icoana Mantuitorului si-a dus mana la ochi si a inceput sa sughite. Martori sunt si alti credinciosi care au marturisit ca, a doua zi, Iisus avea inca pupilele dilatate si privirea pierduta.

Ne-am saturat de fizica

Surse din Servicii spun ca zambitoarea Carmen mai este acuzata si de trafic de influenta pe langa Nicolae Manolescu, caruia i-ar fi cerut sa-l scoata din literatura romana pe Marin Sorescu, pentru poezia Fresca, unde ea se simte direct vizata. Stie ca a pacatuit cand si ca Werner consortul a ajuns presedinte, dar nu e de acord fie dezbracata de panzeturi si ifose si aruncata in clocotul cazanelor, veghind ca smoala sa nu dea in foc. Sa fie in bafta Elenei Udrea, i-ar fi spus ea lui Manolescu. Oricum ar sta lucrurile, nu poate fi acuzata de falsuri la achizitionarea casei sau caselor, e atata suceala si aiureala in dosare ca nici judecatorii nu mai stiu daca „sase case” e la plural sau la singular. Si apoi, s-a falsificat ea istoria Romaniei ori de cate ori a fost nevoie, ce mai conteaza o casa de care Sebastian Ghita bate apropouri? Eu propun neinceperea urmaririi penale, la toate, sa o lase, dom’le, libera pe zvapaiata, ca sa ne arate picioarele, ca pe profesorasul de fizica ne-am saturat sa-l tot vedem.