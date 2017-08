ALDE, concurenta si santaj la PNL

Trecerea timpului si gandul la viitorul lor politic ii face pe cei din ALDE sa nu mai priveasca cu ochi buni coabitarea cu PSD, motiv pentru care au pus gand rau … PNL-ului.

Ce exceptia celor trei ministri pe care ii are, probabil si a colegilor care au prins functii in administratia centrala, aldistii par a nu mai fi incantati de perspectiva viitorului la comun cu pesedistii. Balbele si gafele guvernarii, viziunea economica diferita si rolul de ruda saraca atribuit lor de catre pesedisti i-au facut pe cei din ALDE sa se gandeasca serios la o retragere – strategie menita in principal sa-i tina in viata politica si dupa viitoarele alegeri. Pusi la curent cu starea de spirit din ALDE, liberalii si-au si intensificat cantecele de sirena fredonate la urechile fostilor lor colegi, mai ales in perspectiva motiunii de cenzura cu care PNL intentioneaza sa cocheteze in aceasta toamna. Iar ca dovada ca asa stau lucrurile, circula deja zvonuri referitoare la contacte derulate pe tema intre lideri PNL si Daniel Chitoiu – cel considerat a fi omul care face si desface totul in ALDE. Culmea este ca un eventual succes al ofensivei peneliste s-ar putea intoarce nu numai impotriva pesedistilor, ci chiar a liberalilor si asta pentru ca in mintea mai multor aldisti a incoltit un alt plan de supravietuire legat de PNL si nu de PSD. Concret, acestia spun ca ruperea de PSD trebuie urmata de intrarea in concurenta directa cu PNL – data fiind amorteala PNL-ului si ignorarea lui evidenta de electoratul din aceasta zona, sau macar de santajarea liberalilor pe principiul ori ne luati in barca voastra cu onorurile si functiile potrivite, ori va facem si mai mari necazuri. Desi multi aldisti viseaza la lasarea balta a PSD-ului, cei mai precauti dintre ei atrag atentia ca, pentru a se putea obtine un profit maxim, lucrurile trebuie calculate la fix si ca acum nu este un moment potrivit pentru divort. O decizie corecta va putea fi luata de abia in toamna, dupa ce se va vedea ce parlamentari vor reusi sa culeaga Victor Ponta si Daniel Constantin si cum va gestiona Guvernul spinoasele chestiuni legate de legile pensiilor si a salariilor plus majorarile prognozate la combustibili, sustin acesti intelepti ai ALDE.