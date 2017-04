Alba va zapada de Siberia

Are numai opt ani, dar i s-au facut deja foarte multe oferte pentru o cariera de model, iar agentiile de publicitate o curteaza continuu.

Cea care a putea fi urmatoarea regina a modellingului mondial are numai opt ani. Copila, pe nume Naryana, s-a nasut in Yakutia, respectiv Siberia, si este singurul copil al unei familiei care sufera de albinism, adica o forma de dezordine congenitala hipo-pigmentara, caracterizata de absenta partiala sau totala a pigmentului natural animal, melanina, in ochii, pielea si parul fetei, ceea ce face ca micuta sa aiba pielea ca de portelan, ochii de un albastru pur si parul aproape alb. Felul in care arata a facut-o vestita in intreaga lume, mari agentii din modelling si din publicitate avansand oferte indraznete pentru a o prinde in portofoliul lor.

Cu toate aceste tantatii, nici mama sa, Elena, si nici tatal sau, Albert, nu sunt de acord sa intre deja in lumea modei. Mama ei spune ca deocamdata micutei ii place sa danseze si sa deseneze si ca nu vrea sa-i strice copilaria. „O sa ia ea decizia, atunci cand va fi ceva mai mare, deocamdata isi traieste copilaria”, a declarat mama Elena.