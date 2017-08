Alba – neagra cu pensionarii de lux

A avut loc schimbarea schimbarii in cazul pensionarilor reangajati la stat dupa ce s-au asigurat de pensii babane: pot lucra in continuare, in aceleasi institutii, dar nu in functii de conducere.

Continua balbaielile actualei puteri in cazul persoanelor care, la doar 40 – 50 de ani, se invart de pensii grase iar dupa aceea se reangajeaza in functiile de abia parasite. Dupa ce au amenintat, initial, ca vor modifica legea in asa fel incat bugetarii iesiti la pensie sa nu se mai poata reangaja la stat, liderii coalitiei guvernamentale si-au indulcit tonul si au anuntat, luni, prin vocea lui Calin Popescu Tariceanu, ca astfel de pensionari se pot reangaja in sistemul de stat dar nu in cadrul institutiilor din care s-au pensionat. Lucrurile s-au schimbat din nou peste noapte iar ieri se zvonea ca pensionarii din aceasta categorie se pot reangaja inclusiv in institutiile de abia parasite, dar nu in functii de conducere. Varianta care, tinand cont de modul in care se impart banii in interiorul institutiilor de stat (mai ales a celor de top) nu-i va afecta prea mult pe asa numitii pensionari de lux. Nu de alta, dar in mod cert se vor gasi diverse sporuri sau formule de premiere care sa majoreze castigurile acestora astfel incat suma finala sa nu faca de rusine frumoasa pensie pe care o primesc lunar.