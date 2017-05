Alain Delon vine in Romania

Actorul francez Alain Delon va veni pentru prima data in Romania, ca invitat special al celei de-a 16-a editii a Festivalului International de Film Transilvania, in perioada 2-11 iunie, cand va primi premiul pentru intreaga cariera.

In onoarea sa, pe data de 9 iunie, Piata Unirii va gazdui o proiectie speciala a filmului „Afacerea Pigot” („Pour la peau d’un flic”) din 1981, thriller in care actorul a jucat rolul principal, dar pe care l-a si regizat. Alain Delon (81 de ani) aniverseaza anul acesta 60 de ani de la debutul sau in cinematografie. El s-a nascut la data de 8 noiembrie 1935. A fost curtat inca de la inceputuri de industria hollywoodiana, insa, desi i s-a oferit sansa de a fi distribuit intr-unul dintre filmele lui David O. Selznick, Delon decide sa-si inceapa cariera in Franta, unde se lanseaza in 1957 in „Quand la femme s’en mêle” (regizat de Yves Allégret). In 1964, Alain Delon a fost nominalizat pentru prima data la Globul de Aur. In 1977 a ajuns pe lista favoritilor la Premiile César pentru rolul principal din „Mr. Klein” (regia Joseph Losey), iar interpretarea din „Notre Histoire” (r. Bertrand Blier) i-a adus in 1985 premiul pentru cel mai bun actor. Festivalul de la Berlin i-a acordat Ursul de Aur onorific in 1995, iar in 2005 a fost numit Ofiter al Legiunii de Onoare de catre presedintele Jacques Chirac.