Al Treilea Razboi Mondial incepe peste trei saptamani

Misticul sud-american Horacio Villegas, recunoscut pentu predictiile cu privire la victoria lui Trump la Casa Alba si despre razboiul din Siria, a anuntat ca al Treilea Razboi Modial este doar la cateva saptamani distanta.

Dupa ce a prezis in prealabil atacul comandat de Trump in Siria, asupra bazelor militare, acesta marturiseste ca razboiul nuclear va incepe la aniversarea a 100 de ani de la aparitia Fecioarei Maria la Fatima. Villegas a precizat ca oamenii trebuie sa fie pregatiti pentru ce urmeaza si ca intre 13 mai si 13 octombrie 2017, “razboiul va incepe si va aduce distrugere, soc si moarte”. “Mesajul esential pe care oamenii trebuie sa-l stie ca sa fie pregatiti pentru ce urmeaza este ca, intre 13 mai si 13 octombrie 2017, razboiul va incepe si va aduce distrugere, soc si moarte”, a declarat misticul. Horacio Villegas a mai spus in 2015 ca un miliardar american va deveni “regele illuminati” care “va duce lumea intr-un nou razboi mondial”.

Alta prezicere

Un alt prezicator, Nikolas van Rensburg s-a nascut in 1864, in Africa de Sud si a murit in 1926. El a devenit celebru prin faptul ca a prezis producerea primului Razboi Mondial, si infrangerea Germaniei, cu mult timp inainte ca acesta sa se produca. El a prezis ca musulmanii si implicit religia musulmana vor crea mari probleme in Europa. El vorbeste despre o adevarata rebeliune care va avea loc in Parlamentul European, pe tema imigratiei in Europa. Despre un al treilea razboi mondial, el sustine ca acesta se va declansa primavara, intre SUA, Anglia, Germania si Rusia.