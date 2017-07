Al doilea deces, dupa accidentul de microbuz din Teleorman

Din pacate, coliziunea rutiera de pe DN 52, in urma careia 14 oameni au ajuns pe mana medicilor, a mai curmat o viata.

Dupa ce seara trecuta s-a aflat ca un barbat ranit in accidentul de microbz produs deunazi pe raza judetului Teleorman si-a gasit sfarsitul la spital, in Alexandria, de aceasta data o alta victima a impactului rutier – din randul celor transferate la Urgenta Floreasca – a pierit in cursul zilei de vineri, conform TVR. Este vorba despre o femeie care fusese adusa in stare grava in Bucuresti.

In tot acest timp, alte 6 persoane se afla in grija medicilor de la trei spitale din Capitala. Va amintim ca au fost 17 persoane implicate in accidentul de pe DN 52,dupa ce un microbuz si un TIR s-au lovit. Avand in vedere numarul mare de raniti, a fost declansat Planul Rosu de interventie, in zona deplasandu-se un numar mare de ambulante, dar si elicoptere.

sursa foto: Facebook/IGSU