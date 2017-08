Air Berlin intra in insolventa

Compania low-cost Air Berlin, al doilea transportator aerian din Germania, a depus cererea de deschidere a procedurii de insolventa, dupa ce principalul sau actionar, compania Etihad Airways din Abu Dhabi, a incetat sa ii mai acorde sprijin financiar.

Lufthansa, cel mai mare operator aeronautic din Germania, poarta discutii pentru a prelua unele active ale companiei. In acelasi timp, guvernul german va oferi Air Berlin un credit de 150 de milioane de euro pentru a asigura zborurile si dupa declararea insolventei. Din 2008 Air Berlin a inregistrat profit doar in anul 2012 iar in ultimii ani a fost tinuta pe linia de plutire numai gratie sprijinului oferit de Etihad Airways, care detine o participatie de 29,2%. Air Berlin a incercat sa isi restructureze operatiunile inclusiv prin inchirierea unei parti din flota sa de avioane catre Eurowings si Austrian Airlines, ambele divizii ale grupului Lufthansa, dupa ce in 2016 a inregistrat pierderi de 782 milioane de euro. Insolventa Air Berlin vine la aproape patru luni dupa ce compania italiana Italia(la randul ei, sprijinita de Etihad Airlines) a inceput a doua sa procedura de insolventa din ultimii zece ani.