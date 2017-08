Aici am ajuns: Romania a importat mancare de 3,2 miliarde de euro!

In primul semestru din 2017, importurile Romaniei au totalizat 36,7 miliarde de euro, din care 8,8% au fost importuri de alimente – 3,2 miliarde de euro.

Un record istoric pentru ca acesta suma nu a mai fost consemnata dupa 1989. Dar nu e singurul: din datele Institutului National de Statistica se vede ca exporturile agroalimentare ale Romaniei in prima jumatate a anului 2017 au fost de doar 2,1 miliarde de euro, rezultand un deficit comercial – decalaj fata de importuri – de 1,1 miliarde de euro, un alt record istoric. In 2008, considerat an de varf al economiei, importurile de alimente din primul semestru insumau 1,6 miliarde de euro, dar au urcat constant apoi, la peste doua miliarde de euro in prima jumatate a anului 2013 si ajungand la 2,9 miliarde de euro in aceeasi perioada din 2016. Ne aflam in 2017, unul dintre cei mai buni ani agricoli si din nou producatorii autohtoni nu reusesc sa acopere cererea de alimente. Cauza: de ani de zile patronatele din agricultura spun ca infrastructura de depozitare cu atmosfera controlata a produselor agroalimentare poate mentine cel mult 40% din productia nationala, restul nu poate fi depozitat pe termen lung si se vinde imediat dupa recolta sau se duce la export. Din aceasta cauza, in fiecare an, Romania importa masiv mancare, mai ales in lunile de iarna si primavara. 2015 a fost singurul an in care exporturile au fost mai mari decat importurile datorita livrarilor record de cereale pe pietele externe.