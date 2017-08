Ai un IQ mic? Atunci, iti ia statul copiii!

Doi frati minori vor creste la casa de copii, desi parintii lor nu le aplicau rele tratamente si nici nu ii neglijau.

Pe scurt, doi parinti au ramas fara cei doi fii pentru ca serviciile sociale au decis ca sunt “prea prosti” pentru a-si putea creste copiii. Este cazul Lui Eric Ziegler (38) si Amy Fabbrini (31), doi americani ai caror fii vor creste departe de ei deoarece statul a decis ca IQ-ul scazut al parintilor nu le confera acestora dreptul de a se bucura de proprii copii. Cei doi parteneri au fost supusi unor teste de inteligenta, la care Eric a obtinut 66 de puncte, iar Amy 72. Punctajul pentru o persoana cu inteligenta medie variaza intre 90 si 110. Cei doi au intrat in atentia serviciilor sociale dupa ce o ruda i-a reclamat, spunand ca le pun in pericol viata copiilor. Persoana respectiva le-a spus asistentilor sociali ca Eric a dormit pe podea cu unul dintre cei doi fii si “era cat pe ce sa se rostogoleasca peste el”. Si tatal lui Amy le-a spus autoritatilor ca el este sigur ca “fiica lui nu are instinctul necesar pentru a fi mama”. Cu toate acestea, un psiholog care a urmarit, in repetate randuri, comportamentul celor doi parteneri in raport cu fii lor spune ca nu a existat niciun motiv de ingrijorare real fata de siguranta celor doi copii, iar micutii ar trebui lasati in continuare sa creasca alaturi de parintii lor si nu la casa de copii.