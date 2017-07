Ai RCA expirat? Iei amenda de 2.000 lei

Modificata de doua ori in mai putin de un an, noua lege privind politele RCA intra in vigoare de pe 12 iulie. Partea buna este aceea ca asiguratorii vor fi obligati sa-si despagubeasca mai repede clientii.

Partea mai putin placuta este aceea ca, daca sunteti prinsi in trafic cu polita expirata, amenda este de 2.000 de lei. Atentie, Legea politelor RCA (Legea nr. 132/2017) va obliga sa predati placutele de inmatriculare la politie daca nu doriti, din diverse motive, sa mai prelungiti contractul de asigurare. Daca nu faceti acest lucru riscati o amenda, iar politistii va pot retine certificatul de inmatriculare. In noua lege este reglementata si situatia soferilor neatenti care platesc cele mai scumpe polite, asa numitii „asigurati cu risc ridicat”. Astfel, legea sanctioneaza: “Incalcarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare prevazute la art. 3 [nr. incheierea contractului de asigurare auto] si a obligatiilor prevazute la art. 6 alin. (6) si (7) [obligatiile asiguratului in cazul suspendarii la cerere a contractului RCA ca urmare a suspendarii dreptului de circulatie] constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei si cu retinerea certificatului de inmatriculare/inregistrare a vehiculului pana la prezentarea documentului privind incheierea asigurarii. Constatarea si aplicarea acestora se fac de catre personalul politiei”. Pentru a primi o oferta cat mai convenabila, trebuie sa va adresati Biroului Asiguratorilor de Autovehicule din Romania, care va gasi un asigurator. In cazul in care o companie va refuza sau nu respecta prevederile contractului, puteti face plangere si va fi sanctionata cu amenzi uriase, ce pot ajunge pana la 500.000 lei.