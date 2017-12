Ai o masina mai veche? Pregateste-te sa platesti cat nu face

Te-ai bucurat ca ai scapat de timbrul de mediu? Teapa, vine o noua taxa auto, poate chiar mai grasa decat iti vine a crede. Si uite asa o sa vezi cum ti se transfoma cazanu’ in obiect de mare lux.

Finantele ne-au amenintat tot anul ca o sa ne pocneasca in moalele capului, la fontanela, cu o noua taxa, cu inca o dare pe capul oamenilor saraci. Cica, noua taxa auto va fi aplicata tuturor proprietarilor de autovehicule, indiferent daca au platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto, si va fi perceputa anual, urmand sa fie calculata in functie de gradul de poluare al autovehicului. Astfel, presedintele Asociatiei Societatilor de Service Auto, Cristian Muntean, a dezvaluit presei niste cifre sifonate din interiorul Ministerului Mediului. Pe scurt, proprietarii masinilor cu norma de poluare Euro 1 sau Non Euro, vor plati o taxa anuala substantiala, de circa 200 euro/an, iar cei care detin masini cu norma de poluare Euro 5 si Euro 6 vor achita in jur de 50 euro/an. Altfel spus, saracii, caci acestia isi cumpara masini ieftine, second hand, deci poluante, vor fi beliti la buzunar, in timp ce avutii, patura cea subtire de la ultimul etaj , generatia penthouse, va plati un fleac. Si ca sa fie si mai bine pentru saracime, fraiere roman, vei da acesti bani indiferent daca ai platit sau nu timbrul de mediu sau orice alta taxa auto. Si acum, tine-te bine, sa vezi vrajeala: banii ce vor fi colectati din viitoarea taxa auto sunt destinati finantarii restituirilor vechilor taxe, colectate de-a lungul anilor. Adica, daca ai dat o caciula de bani candva, mai dai una, ca sa iti recuperezi banii din prima cusma. Probabil, de aici vine si zicala batraneasca “a-ti fura singur caciula”. Statul ciorditor te ia si prin fata si pe la dos, bani sa scoata din buzunarele noastre, vai de mama lor!