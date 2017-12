Agresorul politistului sucevean, retinut

Ranit la cap si la brat, cu o sabie, in timp ce era in misiune, tanarul politist de la Actiuni Speciale a primit primele ingrijiri la spitalul din Radauti, inainte de a fi transferat la Suceava si apoi la Iasi.

Politistul este in tare grava. Se asteapta ca, in baza rezultatelor investigatiilor de specialitate, sa se decida ce pasi se impun, din punct de vedere medical. “Specialistii de la Departamentul Pentru Situatii de Urgenta din MAI monitorizeaza situatia si daca se va impune o interventie neurochirurgicala, colegul nostru o sa fie transportat la un centru medical universitar. De asemenea, un elicopter SMURD este pregatit de interventie, pentru cazul in care va fi nevoie”, transmit reprezentantii Ministerului de Interne.

In tot acest timp, agresorul politistului a fost in prima faza imobilizat, iar apoi retinut, conform MAI. IGPR anunta ca agresorul fusese “arestat, tot intr-o cauza instrumentata de Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Suceva, la data de 13 iulie 2016, pentru trafic de droguri, fiind ulterior pus in libertate sub control judiciar dupa 30 de zile, iar in octombrie 2017 a fost ridicat si controlul judiciar, de catre instanta de judecata”.