Agresiunile sexuale, sport national in Suedia

Dupa mai multe plangeri pentru viol si alte agresiuni sexuale comise la editia din acest an a celui mai mare festival pop din regat, editia din anul viitor a fost anulata. Ce se intampla in aceasta tara deseori data ca exemplu ca model al egalitatii barbati-femei si care se mandreste cu un ”guvern feminist”?

Patru violuri si 23 de agresiuni sexuale au fost inregistrate anul acesta la festivalul Bravalla, care a avut loc in perioada 28 iunie-1 iulie. Reactia organizatorilor a fost radicala: editia din 2018 a fost anulata. ”Vorbim mai putin de muzica decat de violente”, a declarat Folkert Koopmans, PDG-ul firmei germane FKP Scorpio, organizatorul festivalului. Si editia din 2016 a festivalului din Bravalla a fost marcata de agresiuni sexuale iar fenomenul nu este deloc zonal. In 2016, 110 de plangeri pentru viol sau agresiuni sexuale au fost inregistrate in timpul desfasurarii a 13 festivaluri muzicale pe teritoriul Suediei.

Capitala europeana a violurilor

Dupa anul 2000, numarul plangerilor pentru aceste infractiuni s-a dublat in regat: de la 10419 pe an in 2004, la 20284 in 2016, potrivit autoritasilor citate de Liberation. O crestere care l-a indemnat pe liderul britanic al UKIP, Nigel Farage, sa califice Suedia ”Capitala europeana a violurilor”. Dar, ”datele nu arata ca exista mai multe infractiuni de acest gen comise, ci doar mai multe infractiuni semnalate”, explica Anna Kaldal, profesor de drept specializat in violentele sexuale. Adica suedezii sunt din ce in ce mai inclinati sa le denunte. In Suedia, orice raport sexual cu o persoana incapabila sa consimta -spre exemplu in stare de ebrietate, handicapata, adormita-este considerat viol. Contrar altor legislatii (cum este, de pilda cea franceza) nu este obligatoriu ca actul sexual ca atare sa se produca pentru ca infractiunea sa fie considerata viol. Iar termenul de agresiune sexuala se aplica si altor fapte care pot fi catalogate doar simple agresiuni. In 2 iulie, un om de afaceri a fost acuzat de o politiciana ca i-a facut o poza sub fusta. Un asemenea act, potrivit unei decizii a Curtii Supreme suedeze, in 2015, este considerat agresiune sexuala.

Bratari ”nu pipai”

Nu exista norme internationale pentru a contabiliza si categoriza violentele sexuale, chiar daca Suedia are cea mai ridicata rata a plangerilor in acest sens, potrivit cifrelor ONU. ”In Suedia, orice viol e luat in calcul”, explica Emma Moderato, avocat al ONG-ului Fatta. Daca o femeie semnaleaza ca sotul ei a violat-o in fiecare noapte, un an de zile, aceasta va conta ca 365 de violuri in fata justitiei. In fine, puternica mediatizare a problemei in ultimii ani a contribuit la determinarea victimelor de a vorbi. ”Lumea tinde sa tolereze o mana pe sub fusta, dar nu este acceptabil, este infractiune”, spune Lisen Andréasson Florman, fondatoarea NattSkiftet, o asociatie care organizeaza patrule in timpul fesrtivalurilor pop pentru a preveni agresiunile sexuale. NattSkiftet a lucrat si la festivalul Bravalla, unde anul trecut politia a distribuit bratari inscriptionate ”nu pipai”. Potrivit Emmei Moderato, numarul in crestere al plangerilor este un semn bun pentru preventie. ”Majoritatea festivalurilor care colaboreaza pe tema combaterii violentelor sexuale sunt cele unde se primesc cele mai multe plangeri”. Pe de alta parte, arata un studiu al Agentiei pentru drepturile fundamentale a UE, ”un nivel ridicat in termenii egalitatilor dintre sexe antreneaza si un nivel ridicat al divulgarii violentelor impotriva femeilor” iar ”statele membre cu mari rate in egalitatea de gen tind sa aiba si un nivel mai ridicat al violentei impotriva femeilor”

O rata a inculparilor scazuta

Daca plangerile cresc, rata inculparilor pentu agresiuni sexuale este mica, 12% in 2016. Suedia vrea sa modifice legislatia petru a include ”clauza de consimtamant”. Asta inseamna ca nu mai trebuie dovedita lipsa de consimtamant a victimei (sau rezistenta) pentru a determina un viol ci din contra, dovedirea consimtamantului. Cu alte cuvinte, tot ce nu este un ”da” va fi un ”nu”. Dar suprimarea unui festival este solutia? Nu, spun militantii, astfel ar trebui suprimate scolile, cluburile etc. In plus, in Suedia, conservatorii tind sa-i acuze pe refugiati de majoritatea agresiunilor sexuale, mai ales dupa ce, in 2014 si 2015, la Stockholm, grupuri de tineri imigranti au hartuit sexual mai multe fete, tot la un festival muzical. Insa, arata statisticile, nimic nu arata ca agresunile si alte infractiuni sexuale din ultimii ani au fost comise de imigranti. Lisen Andréasson Florman spune ca imigrantii, festivalurile pop estimate periculoase si alte incidente sunt folosite pentru a se distrage atentia opiniei publice de la ”adevarata problema”. ”97% din autorii acestor infractiuni sunt barbati, punct”. Emma Moderato impartaseste aceasta constatare. ”Acesta este fondul problemei pe care trebuie sa lucram, pentru ca barbatii sa faca parte din solutii si nu din probleme”.