Agresiune la metrou. STS a sesizat Parchetul in cazul operatoarei 112 care a procesat cazul

Pe langa precizarile facute de catre ministurl de Interne, privind “o oarecare sincopa dupa apelul la 112”, in cazul primei agresiuni de la metrou si dupa ce dinspre Politia Capitalei s-a transmis ca la “Dispeceratul Politiei Capitalei, in tot acest interval orar, nu a primit niciun apel 112 din care sa ni se sesizeze aspectele de la tentativa de omor”, mai exact despre agresiunea de la statia Costin Georgian, reprezentantii STS au reactionat.

Si au transmis un punct de vedere cu privire la apelul in cauza si la decizia luata in privinta persoanei care a raspuns la caz.”Cu privire la incidentul din data de 12.12.2017, din statia de metrou Costin Georgian, va informam ca in Centrul de Primire Apeluri de Urgenta 112 Bucuresti-Ilfov a fost receptionat un singur apel telefonic, la ora 16:31:15, cu o durata totala de 2 minute si 2 secunde. Serviciul de Telecomunicatii Speciale a sesizat Parchetul Militar in vederea efectuarii cercetarilor ce se impun privind eventualele incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a procesat cazul”, se mentioneaza din directia STS-ului, intr-un comunicat scitat se site-ul TVR.