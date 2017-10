Afla cat mai poti rula dupa aprinderea martorului pentru rezervorul de benzina

Cat de departe poti ajunge cu masina ta, dupa ce se aprinde lampa de avertizare din bord, care te atentioneaza ca s-a terminat benzina? Iata o intrebare la care, teoretic, toti soferii stiu sa raspunda. Practic, lucrurile sunt mult mai complicate. Exista o serie de variabile care trebuie luate in considerare, inclusiv tipul automobilului, dimensiunea rezervorului, drumul pe care conduceti si, nu in ultimul rand, viteza cu care ruleaza masina. O masina poate merge maximum 80 de kilometri dupa ce se aprinde becul de benzina. Potrivit unui studiu realizat de compania britanica de asigurari LV, care a efectuat o cercetare ce a vizat 10 dintre cele mai populare masini, un Opel Corsa mai poate rula 45 de kilometri dupa aprinderea martorului de avertizare. Un Ford Fiesta mai poate merge inca 60 de kilometri, iar un Focus – maximum 65. Un VW Golf va putea continua drumul inca 68 de kilometri, iar un Polo merge inca 60 de kilometri dupa aprinderea becului. Potrivit cercetarii LV, un Audi A3 continua sa mai mearga 68-70 de kilometri, un Nissan Qashqai poate depasi 70 de kilometri, iar un Mini Cooper merge si 73 de kilometri dupa avertizare. Cel mai performant dintre cele 10 este Mercedes-Benz Clasa C, care continua sa ruleze inca 75 de kilometri fara probleme. Specialistii avertizeaza, insa, ca soferii care opteaza sa circule prea mult cu rezervorul pe rosu, risca sa-si strice masinile.