Afaceristul Ioan Neculaie, prins la vama, la Giurgiu

Omul de afaceri urmeaza sa fie incarcerat.

Cautat dupa ce instanta a decis condamnarea sa la doi ani de inchisoare cu executare, Ioan Neculaie a fost gasit la Vama Giurgiu, in cursul noptii trecute, din cate anunta televiziunile de stiri.

Fostul patron al FC Brasov fusese dat joi in urmarire, dupa ce Curtea de Apel Brasov daduse pe numele sau o sentinta definitiva de doi ani de inchisoare cu executare – sase luni pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor si o revocare a suspendarii executarii unei pedepse de un an si jumatate, intr-un alt dosar, in care fusese condamnat in cazul mortii unui muncitor, pe platforma Roman, detinuta de omul de afaceri.