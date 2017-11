Afacerist din Falticeni, gasit mort in casa, in conditii suspecte

Nimeni nu isi poate imagina ce a fost in sufletul fratelui unui om de afaceri din Falticeni in momentul in care a intrat in casa acestuia si-a gasit fara suflare.

Omul a pus mana pe telefon si a chemat ajutoare. Din pacate, victima – un barbat in varsta de 58 de ani, care avea un club in orasul aminit, din cate anunta Antena 3 – a fost declarata decedata. Din cate se pare, acesta ar fi avut leziuni in zona gatului. La fata locului au ajuns anchetatorii, care au inceput procedurile menite sa lamureasca acest caz considerat o moarte suspecta.