Afacere de la Pasapoarte: se vand bonurile de ordine!

Aglomeratia de la birourile de eliberare a pasapoartelor din mai multe orase a generat aparitia unei noi “afaceri”, in care bonurile de ordine emise de aparat pentru primirea clientilor sunt vandute pe piata celor care nu vor sa astepte la coada.

Prefectul judetului Buzau, Carmen Ichim – aici oamenii s-au dovedit extrem de intreprinzatori – a aflat ce se intampla si a decis acum schimbarea procedurii de programare, prelungind si programul de lucru la ghisee. Prefectul a anuntat ca a dispus aceste masuri dupa ce a aflat ca oamenii stau la cozi pentru a prinde un bon de ordine inca din timpul noptii, se intocmesc liste de ordine, iar unii au ajuns sa plateasca pentru bonurile de ordine sau pentru un loc mai in fata pe lista de asteptare. „Pentru ca am avut reclamatii, cozi interminabile si bonuri de ordine vandute, am solicitat Serviciului de Pasapoarte sa isi schimbe programul de lucru. Astfel, se vor primi documente in fiecare zi de la 8.30 la 16.30, iar miercurea chiar si pana la ora 18.30. Programarea se face doar la ghiseu sau telefonic. Adica, pentru o saptamana, cine vrea sa isi scoata pasaport va solicita data si ora la care poata sa ajunga si atunci va fi programat. Speram ca acest sistem sa mearga”, a declarat prefectul Carmen Ichim.