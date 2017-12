Aducem chinezi sa ne repare masinile

Romania nu prea mai are meseriasi, iar criza muncitorilor calificati loveste de cinci ani si service-urile auto. Patronii atelierelor au gasit solutia, vor sa aduca mecanici din China.

Asta pentru ca ai nostri pleaca pe rupte sa munceasca in Olanda, Italia, Anglia sau Irlanda, iar cei ramasi sunt prea putini si nu accepta salarii mai mici de 1.400 de euro pe luna. Asa ca s-a ajuns la urmatoarea situatie: Asociatia Societatilor de Service Auto Independente (ASSAI) solicita interventia Ambasadei Chinei pentru a putea angaja 80 de cetateni chinezi, pe care ar urma sa ii plateasca cu sume intre 250 si 300 de euro lunar pentru cei care vor lucra in spalatorii si intre 500 si 800 de euro celor care vor lucra in atelierele auto, plus cazare si hrana. Opt din zece service-uri auto din Romania lucreaza sub capacitatea proiectata din cauza lipsei de personal calificat, exista peste 10.000 de ateliere clandestine, in contextul in care avem un parc auto de peste 7,5 milioane de autovehicule, cu o varsta medie de 14 ani, deci masini vechi care au nevoie de interventii tehnice dese in service. Mecanicii calificati sunt greu de gasit, deficitul de forta de munca pregatita in Romania, in domeniul reparatiilor auto, depaseste in prezent 20.000 de persoane.