Adrian Artene ne dezvaluie „Iubirile pentru care a plans si Dumnezeu”

Editura Tracus Arte a lansat, in cadrul Targului international de carte ”Gaudeamus”, exceptionalul audiobook ”Iubirile pentru care a plans si Dumnezeu”. Cu o grafica remarcabila, acesta contine 14 poeme de dragoste scrise de jurnalistul Adrian Artene si recitate, intr-un mod original, de renumitul actor de teatru si film Ion Dichiseanu.

”Am scris acest volum cu sufletul. N-am folosit cuvinte… Am incarcat fiecare strofa cu emotii. Am credinta ca emotia provocata de iubire este masura tuturor lucrurilor. Si, implicit, poezia de dragoste este masura a tuturor lucrurilor. In spatele metaforei din titlu, mi l-am imaginat pe Dumnezeu uman, descoperind ca acolo unde exista iubire, nimic nu este pierdut!”, a marturisit autorul.

Maestrul Ion Dichiseanu a dat glas versurilor propuse de autor: ”Omule, cum fiinta ta vibreaza la frumos, fie teatru, fie muzica, film sau poezie, asa inima mea a imbratisat versurile scrise de Adrian Artene si le-a dat viata, prin interpretarea lor”.

Cunoscutul prozator Ioan Grosan considera ca, pe parcursul acestui volum, Adrian Artene abordeaza poetica amorului cu dezinvoltura, fara inhibitii: ”Vehicolul fundamental al poemelor sale este, de la un capat la altul, sinceritatea. Insa o sinceritate bine strunita tehnic, prin rima, ritm si repetitie lait-motivica”.

”Ca in marile proiectii eminesciene, iubita lui Artene este si sfanta si inger decazut, deci, in fond, o dovada vie a existentei divine. De aici provine de fapt intreaga tensiune a acestei poezii, o tensiune intre sacralitatea iubirii si intruparea ei carnala. Pe scurt: in peisajul atat de variat al liricii romanesti contemporane, Adrian Artene face o figura cu totul aparte: Si merita, prin acest volum, s-o cunoasteti”, a mai punctat scriitorul Ioan Grosan.

Audiobook-ul poate fi comandat pe www.tracusarte.ro si, curand, va putea fi gasit si in librarii.