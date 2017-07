Adolescentul dat disparut in Maramures, gasit fara suflare

Desi au sperat, in tot timpul in care nu au mai stiut nimic despre Adrian, ca il vor gasi in viata, rudele si prietenii adolescentului din ocna Sugatag au primit cea mai grea veste cu putinta.

Din pacate, tanarul de 16 ani a fost gasit fara suflare, in lacul din apropierea cabanei la care petrecuse, cu mai multi amici, sambata seara, pana sa dispara fara urma.

Familia anuntase politia, in tot acest rastimp adolescentul maramuresean fiind cautat asiduu. Noaptea trecuta, trupul fara viata al liceanului a fost localizat in apa, iar pompierii l-au scos la mal. Medicii legisti urmeaza sa faca o autopsie, rezultatele acesteia urmand sa ii ajute pe oamenii legii sa stabileasca exact cum anume a sfasit tanarul.

Vestea a picat ca un trasnet asupra cunoscutilor baiatului, care au postat mesaje de regret, pe retelele de socializare.