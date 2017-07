Administratorul public al Teleormanului a dat ochii cu procurorii

La cateva zile de cand procurorii anticoruptie comunicau faptul ca e suspect intr-un dosar instrumentat de DNA, Mircea Dumitrescu a venit la Directia Nationala Anticoruptie.

Oficialul a ales sa nu faca precizari, la momentul sosirii la DNA, pentru a lamuri circumstantele prezentei sale in fata procurorilor, conform realitatea.net.

Recent, DNA anunta, printr-un comunicat, ca Dumitrescu, in calitate de administrator public al judetului Teleorman, e suspectat de complicitate la abuz in serviciu. La acel moment, anchetatorii transmiteau, printre altele, ca in “ianuarie 2014, suspectul Gadea Adrian Ionut, in calitate de presedinte al CJ Teleorman, beneficiind de ajutorul suspectului Dumitrescu Mircea, in exercitarea atributiilor de serviciu, nu a indeplinit acte prevazute in dispozitiile legislatiei primare, fapt ce a condus la incheierea cu o societate comerciala si o alta persoana a trei contracte de inchiriere avand ca obiect parti din insula Belina si bratul Pavel al fluviului Dunarea (in suprafata totala de 80 ha). Concret, aceste contracte au fost incheiate pe o perioada de 10 ani (la preturi de 1.900 lei/ha/an, 2.792 lei/luna si 3.988 lei/luna, toate fara TVA), fara organizarea unei licitatii si fara initierea si parcurgerea procedurii de emitere a unei hotarari de consiliu judetean”.