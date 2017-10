Adio curvasareala! Taxa de statiune dublata in “Sodoma si Gomora”

Autoritatile din Magaluf si Ibiza, statiunile iberice considerate adevarate Sodoma si Gomora ale timpurilor noastre, au decis sa ia atitudine impotriva dezmatului incontrolabil. Preferate de tineri din Marea Britanie, Germania, Rusia si tarile nordice, Magaluf si Ibiza se vor transforma, din vara viitoare, in destinatii de vacanta destul de scumpe. Guvernul regional tocmai a confirmat dublarea “taxei de statiune” in timpul sezonului, in speranta ca astfel va reduce, pe cat posibil, numarul betiilor si orgiilor. Noul primar din Magaluf, Alfonso Rodriguez Badal, a pornit inca din vara un razboi total impotriva turistilor cu un comportament imoral, luand decizia de a inchide mai multe cluburi de striptease si pub-uri deocheate. Pentru vara 2018, autoritatea locala a elaborat o lista cu 64 de activitati interzise, ​​inclusiv nuditate, consumul de alcool in spatiile publice, ba chiar si urcatul in copaci. Mai mult, sefii guvernului regional vor decide dublarea taxei turistice in perioada de varf a sezonului. Ca atare, tariful mediu va urca la 3 euro/persoana pentru fiecare zi de sedere. Cresterea taxelor este, insa, criticata dur de operatorii turistici din regiune, acestia descriind masura drept una “brutala si nejustificata”.