Acuzatii grave si un barbat retinut in Capitala

La mai putin de doua saptamani de cand o tanara a mers la politie, reclamand ca ar fi fost agresata sexual si pradata, oamenii legii au retinut un suspect.

Cazul a ajuns in atentia politistilor de la Sectia 8 in dupa-amiaza zilei de 22 octombrie. Cand o tanara in varsta de 32 de ani a venit si a reclamat faptul ca in dimineata aceleiasi zile, cand plecase dintr-un club aflat in sectorul 2, ar fi fost abordata pe strada de un necunoscut, din cate se anunta miercuri din directia Politia Capitalei. Caruia – chiar si in aceste conditii – i-a permis sa o conduca, pe jos, spre casa.

O ora mai tarziu, cand ajunsesera aproape de locuinta femeii, ar fi inceput calvarul – “banuitul, prin constrangere fizica, a obligat-o sa intretina raporturi sexuale cu el, dupa care i-a luat din geanta un telefon mobil si o suma de bani, fugind intr-o directie necunoscuta”.

Politistii spun ca suspectul in cazul de fata are 33 de ani. Si ca a fost prins pe raza judetului Constanta, unde se adapostise la un apropiat. La el s-ar fi gasit si mobilul femeii. Tanarul a fost dus in prima faza la audieri, iar apoi a fost retinut, deunazi, fiind suspectat de viol si talharie calificata.