Actualul primar al Constantei, in vizorul DNA. La fel si Radu Mazare

DNA-ul anunta, luni la pranz, faptul ca procurorii anticoruptie constanteni au dispus urmarirea penala a mai multor persoane, printre ele actualul numarul 1 in cadrul primariei municipiului de la malul marii, precum si fostul edil, Radu Mazare. In aceeasi cauza mai sunt suspectate si alte persoane, majoritatea reprezentanti ai aceleiasi institutii.

Decebal Fagadau este suspectat, in calitate de viceprimar, de “abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, fapta asimilata infractiunilor de coruptie”, in timp ce Radu Mazare este banuit, in calitate de primar, de “complicitate la abuz in serviciu cu obtinere de foloase pentru sine sau pentru altul, infractiune asimilata infractiunilor de coruptie”, din cate reiese din comunicatul DNA.

Ancheta in cazul de fata vizeaza constructia, pe plaja din Mamaia, mai exact in zona centrala a cunoscutei statiuni, a unui “imobil de lux”. Procurorii sustin ca “a fost construit, cu nerespectarea dispozitiilor legale, un imobil in regim P+5E-6E cu destinatie cazare si alimentatie publica. Imobilul a fost ridicat in baza unei autorizatii de construire emise in anul 2009 de primaria municipiului Constanta”.

sursa foto: info-sud-est.ro