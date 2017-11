Actrita Stela Popescu, condusa pe ultimul drum de o mare de oameni. Aplauze si onoruri militare

Sute de oameni au condus-o pe ultimul drum pe Stela Popescu. Cei mai multi au venit in curtea Manastirii Cernica si au asteptat in liniste pana s-a incheiat slujba funerara. Au fost multi oameni care au facut acelasi lucru la cimitir.

Actrita care a pierit fulgerator, cu mai putin de o luna inainte de a implini 82 de ani, a fost petrecuta pe drumul fara de intoarcere de familie, apropiati, colegi – printre ei si fostul partener de cuplete, Alexandru Asinel, precum si primul sot, regizorul Dan Puican. “Stela a fost unica (…) a fost un om extraordinar”, spunea recent Alexandru Arsinel.

Printre artisti si oameni simpli, la Cernica au fost prezenti si reprezentanti ai Garzii Mihai Viteazul, pentru ca Stela Popescu a fost inmormantata cu onoruri militare, avand in vedere ca anul trecut a primit, la Cotroceni, Ordinul National Steaua Romaniei in rang de cavaler.

Dupa ce s-a incheiat slubjba de inmormantare, s-a plecat in procesiune de la biserica inspre locul in care Stela Popescu isi va dormi somnul de veci, langa textierul Puiu Maximilian, barbatul pe care l-a iubit enorm si i-a fost sot, pana cand a parasit aceasta lume, in urma cu aproape doua decenii.

S-au auzit aplauze pentru Stela Popescu si la cimitir. La fel cum s-a intamplat si in momentul in care artista a parasit Teatrul de Revista, duminica dimineata.

