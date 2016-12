Actrita Debbie Reynolds a murit la o zi dupa fiica sa, Carrie Fisher

Familia, cunoscutii, dar si colegii de breasla ale celor doua actrite au primit doua lovituri devastatoare, la doar o zi distanta.

In cursul zilei de marti, se afla ca actrita Carrie Fisher a pierit, la cateva zile de cand suferise un atac de acord in timp ce se afla la bordul unui avion care o aducea din Anglia in Statele Unite.

Miercuri, foarte probabil pe fondul socului mortii fetei sale, Debbie Reynolds s-a resimtit puternic, iar din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva pe venerabila actrita in varsta de 84 de ani. Care a plecat intr-o lume mai buna, la doar o zi dupa ce unica ei fiica pierdea lupta cu suferinta, pana la momentul de fata nefiind anuntata o cauza oficiala a decesului.

Vedeta musicalului ”Singing’ in the Rain/Cantand in ploaie”, faimoasa productie din anii ’50, in care a jucat alaturi de o alta legenda a cinematografiei americane, Gene Kelly, a fost apreciata atat pentru rolurile, cat si pentru frumusetea sa.

