Actorului Alexandru Arsinel i-a fost montat un stent: “totul a decurs fara niciun fel de complicatie”

La o zi de cand ajunsese pe mana medicilor, cu dureri in zona toracica, actorul in varsta de 78 de ani a fost dus in sala de operatii si supus unei interventii pentru a se rezolva un “sindrom coronarian acut”.

In urma cu scurta vreme, din directia Spitalului Universitar, unitate medicala unde a fost internat actorul, la Cardiologie, s-au oferit detalii despre interventia de circa 40 de minute la care a fost supus actorul Alexandru Arsinel.

Mai precis, s-a anuntat faptul ca dupa ce au fost facute investigatii de specialitate, inclusiv o coronografie, s-a decis implantarea unui stent pe o artera, pentru ca s-a constatat ca pacientul avea “o stenoza de 70”. Managerul de la Universitar a explicat faptul ca starea directorului Teatrului de Revista “este favorabila, cooperant, constient”, ca “totul a decurs in conditii normale si fara niciun fel de complicatie” si ca, in functie de evolutia pacientului, medicii vor decide cand anume il vor externa pe cunoscutul actor. “Cred ca in 2-3 zile o sa poata fi externat”, a opinat Adriana Nica.