Actorul Kevin Spacey a marturisit pe net ca este homosexual

La 58 de ani ai sai, cunoscutul cineast american a ales sa dezvaluie un aspect al vietii sale private pe care pana de curand doar apropiatii sai il cunosteau – si anume ca este homosexual.

Chiar daca, de-a lungul anilor, au tot existat zvonuri in aceasta privinta, aspect pe care l-a amintit chiar si Kevin Spacey in marturisirea publica facuta in urma cu cateva ore pe o retea de socializare, pana la momentul respectiv actorul castigator de Oscar a considerat ca nu e cazul sa iasa public si sa spuna lucrurilor pe nume. A facut, insa, acest lucru pe Twitter, dupa ce si-a prezentat scuze fata de un actor care l-a acuzat ca i-ar fi facut avansuri, in urma cu mai bine de 30 de ani. Spacey spune ca nu isi aminteste un astfel de episod, insa a ales sa ii prezinte scuze.

Totodata, actorul premiat cu doua Oscar-uri, unul pentru rolul din “American Beauty”, marturiseste ca, desi de-a lungul vietii a avut relatii atat cu femei, cat si cu barbati, “aleg acum sa traiesc ca un barbat gay”.