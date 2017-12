Actorul Alexandru Arsinel, operat

Socurile pe care le-a avut de depasit in ultima perioada – cauzate de pierderea celor doua colege din cadrul echipei teatrului pe care il conduce – l-au trimis pe actorul in varsta de 78 de ani pe mana medicilor.

UPDATE: Din directia Spitalului Universitar s-a confirmat faptul ca Alexandru Arsinel a fost supus unei interventii, in cadrul careia i-a fost montat un stent. DETALII AICI.

Din ziua precedenta incepand, Alexandru Arsinel a fost supus mai multor investigatii medicale, la Spitalul Universitar din Capitala, acolo unde a si fost internat, dupa ce a acuzat dureri in piept.

Cele mai recente informatii despre sanatatea artistului indica faptul ca starea acestuia e stabila. “In acest moment este stabil, urmeaza sa fie reevaluat”, se mentioneaza din directia Biroului de presa al Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, conform realitatea.net.

Seara trecuta tarziu, cunoscutul actor vorbea, intr-o interventie telefonica la Antena3, despre faptul ca ar urma sa fie operat la inima. “Sunt in asteptarea unei interventii care va avea loc probabil maine”, anunta Alexandru Arsinel, admitand ca “s-au adunat cam multe” in ultima perioada, facand referire la modul in care l-au afectat pierderea partenerei sale de scena, Stela Popescu, dar si plecarea din aceasta lume a unei alte colege de la Teatrul de Revista, Cristina Stamate.