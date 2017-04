Acesta este Dusterul anului 2018

Cel mai asteptat model de la Dacia, daca nu cumva de la intregul grup Renault, este noua generatie a SUV-ului Duster, care va fi lansata in 2018.

Fiind varful vanzarilor Dacia, noul Duster cu 7 locuri va avea un design usor diferit, mai dinamic, dar in acelasi timp mai luxos fata de versiunea actuala. De fapt, noua versiune a Dusterului va semana destul de bine cu Renault Kwid, vandut in prezent pe piata din India sau cu varianta ruseasca a lui Kaptur si va fi construit pe aceeasi platforma CMF/C, folosita si la Nissan Qashqai si Renault Kadjar. SUV-ul de la Dacia va fi disponibil in doua versiuni, cu cinci locuri sau cu sapte locuri. Programat sa fie prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt din septembrie, noul Duster va fi disponibil la vanzare in Europa incepand din ianuarie 2018.