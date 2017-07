Acest monument de 50 milioane de lei va comemora Marea Unire

Primaria Capitalei va plati circa 43 milioane lei plus TVA – in total 51,17 milioane lei – sculptorului Ioan Bolborea pentru realizarea monumentului “Marea Unire”. Acesta va avea diametrul de 35 m si inaltimea de 25 m si va fi amplasat in Piata Alba Iulia, unde acum se afla o parcare si unde municipalitatea are in plan sa faca un parking subteran.

Despre acest monument se discuta din anii 2000, iar Primaria Municipiului Bucuresti, prin Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic, a organizat in data de 20.02.2007 un concurs de solutii pentru realizarea sa, concurs castigat de artistul plastic Ioan Bolborea. De atunci, insa, nu s-a mai auzit mare lucru. Acum a revenit in discutie, cu ocazia pregatirilor pentru Centenarul Marii Uniri. Valoarea alocata in anul 2017 pentru Monumentul Marea Unire este de 6, 5 miloane lei, conform Hotararii Consiliului General nr. 129/05.04.2017, iar restul banilor urmeaza sa fie platiti in urmatorii ani. Sculptorul Ioan Bolborea a declarat in iunie, intr-o conferinta de presa, ca o parte a lucrarii, sub forma de holograme, va putea fi vazuta de public incepand de anul viitor. “Am incercat sa surprind iin acest monument, la modul figurativ, atmosfera sarbatoreasca a adunarii de la Alba Iulia. (…) Monumentul aduce cu o cupola a carei origine este o entitate organica, un cactus. Este o planta pe care o apreciez foarte mult pentru faptul ca stie sa se apere pe sine si sa dainuie in imensitatea si vitregia desertului. Cupola aceasta cu nervuri si sute de oameni inlantuiti tine la adapost idealul unitatii nationale pe care noi, romanii de azi si cei care ne vor urma, trebuie sa nu contenim a-l proteja”, declara artistul.