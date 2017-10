Accidentul de la Mina Uricani, in atentia procurorilor

In timp ce salvatorii il cauta pe minerul dat disparut in subteran, la Mina Uricani, dupa producerea exploziei de luni dimineata, s-a aflat ca accidentul se afla deja in atentia procurorilor.

In prima faza, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Petrosani s-a deschis un dosar, pe fondul producerii accidentului din galeria de la Uricani, accident in care au fost implicati patru mineri. Ulterior, din cate se precizeaza intr-un comunicat al Ministerului Public, la mina respectiva au mers echipe de politisti, de la Inspectoratul Teritorial de Munca, dar si procurorul de caz si un procuror criminalist de la Parchetul amintit.

Va amintim ca pana la momentul de fata trei dintre cei patru mineri aflati in galeria afectata de deflagratie au fost scosi din mina, fiind dusi la spital, doi dintre ei cu arsuri pe diferite zone ale corpului.

sursa foto: Facebook/ISU Hunedoara