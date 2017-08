Accident pe Autostrada A4 – salvatorii au intervenit cu un ELICOPTER

A fost o adevarata desfasurare de forte, in cursul acestei dupa-amiezi, pe autostrada A 4, la locul unui accident rutier.

UPDATE: Circulatia in zona accidentului a fost reluata pe ambele sensuri.

UPDATE: Urmarile accidentului – in care a fost implicata o masina inmatriculata in Brasov – sunt foarte grave. Victimele sunt doi soti si copilasul lor. Cu totii au ajuns la spital, in urma dramaticului eveniment rutier.

La fata locului a intervenit, in prima faza, un om al legii, care a facut tot ce a putut pentru a ajuta cele trei victime, pana la sosirea in zona a ajutoarelor medicale. Este vorba despre agentul-sef Aurelian Colis, incadrat la Serviciul Rutier din cadrul IPJ Constanta. Precizari despre cazul de fata au facut chiar reprezentantii Politiei Romane. “Cand s-a apropiat de autoturism, colegul nostru a observat un barbat si o femeie cu picioarele sectionate in urma impactului. Pentru a le veni in ajutor, a imprumutat o curea si o esarfa din care a improvizat garouri care sa opreasca hemoragia celor doi, hemoragie care, fara interventia colegului nostru, ar fi fost fatala, conform medicilor. Intre timp, intre banchetele masinii, politistul a vazut un copil, de 7 ani, ranit si cu respiratia taiata, pe care a reusit sa il scoata dintre fiarele contorsionate si sa il resusciteze”, au transmis reprezentantii Politiei, via Facebook.

Totodata, colegii de breasla ai agentului transmit ca si omul legii a avut nevoie de ingrijiri, dupa ce s-a ales cu leziuni la mana, in timpul actiunii de salvare.

—————

O masina a intrat in glisiera de protectie de pe mijlocul suprafetei carosabile, in urma impactului elementele metalice strapungand, practic, partea din fata a autoturismului, din cate s-a putut vedea din imaginile surprinse la scurta vreme dupa accident.

La fata locului au ajuns mai multe ambulante, dar si un elicopter al SMURD-ului, ceea ce inseamna ca este cel putin o persoana care a avut nevoie de transport de rugenta la spital.

Conform Infotrafic, accidentul a avut loc la kilometrul 16+200 de metri, pe sensul de mers Ovidiu – Agigea, intre autostrada A2 si DN39. Pe durata interventiei echipelor medicale, circulatia rutiera in zona a fost oprita.