Accident naval in Marea Britanie: un roman a murit, alti doi sunt disparuti

Un compatriot si-a gasit sfarsitul in Marea Britanie, pe fondul coliziunii, in apa marii, a doua ambarcatiuni intr-una din ele aflandu-se patru romani.

Autoritatile romane au intrat in alerta si au facut demersuri pentru a afla detalii despre acest caz.

Din cate se pare, un alt roman a fost ranit si spitalizat, in urma aceluiasi accident, produs noaptea trecuta, despre soarta altor doi conationali nestiindu-se nimic de la momentul producerii impactului dintre cele doua ambarcatiuni. “In urma impactului, un cetatean roman a decedat, unul se afla internat la o unitate medicala din Worthing, fiind in prezent in afara oricarui pericol, iar alti doi sunt disparuti. Paza de coasta desfasoara ample cautari pentru gasirea celorlalti doi cetateni romani”, transmit oficialii Ministerului roman de Externe, citat de stiri.tvr.ro.