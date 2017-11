Accident infiorator: 5 oameni au murit, la Ilisesti – Suceava

Imagini de cosmar, miercuri dimineata, la locul unui accident rutier deosebit de grav. Cinci vieti au fost curmate in conditii greu de imaginat, dupa ce o masina a fost mistuita de flacari.

Dezastrul s-a produs dupa ce o masina si o autoutilitara s-au lovit, pe DN 17, pe raza localitatii sucevene Ilisesti. Unul dintre aceste autovehicule a ricosat intr-un alt autoturism.

Evenimentul cu urmari deosebit de grave a avut loc inainte de rasaritul soarelui. In urma impactului, una dintre masini a luat foc. Din pacate, cadrele medicale si pompierii ajunsi la locul accidentului au descoperit, dupa ce flacarile au fost lichidate, trupurile a cinci persoane carbonizate, din cate anunta reprezentantii ISU Suceava.

In autoutilitara erau doua persoane. Acestea au fost in atentia cadrelor medicale ajunse la locul accidentului, dar au ales sa refuze transportul la spital. Pe mana medicilor de la Spitalul Judetean Suceava a ajuns, insa, soferul celui de-al doilea autoturism implicat in accident, care s-a ales cu traumatisme la picior.

La fata locului au ajuns si politistii, care au facut investigatii la fata locului.

sursa foto: ISU Suceava/Facebook