Accident in Capitala: coliziune violenta intre doua masini

O bubuitura urmata de imagini cu doua masini avariate serios in urma impactului. Acesta a fost, in prima faza, tabloul pe care l-au avut in fata ochilor conducatorii auto care au avut drum, miercuri in jurul pranzului, in zona Parcului Carol.

Accidentul care, conform RTV, a trimis un om pe mana medicilor, cu leziuni la picior, s-a produs pe fondul vremii rele din Capitala.

E de mentionat faptul ca din imaginile surprinse la fata locului, pana ce cadrele medicale si politistii sa ajunga in zona, se pot observa proportiile coliziunii. Dar si faptul ca, pe fondul producerii impactului rutier, circulatia tramvaiului 7 a fost afectata.

sursa foto: captura RTV